Станом на 9 годину ранку за місцевим часом ситуація на кордоні напружена. Про це заявили киргизькі прикордонники.

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Порушивши раніше досягнені домовленості, о 8:50 таджицька сторона обстріляла з мінометів населений пункт Паски-Арик Баткенського району. О 8.55 обстріл припинено,

– мовиться у повідомленні.

За даними міністерства охорони здоров'я Киргизстану, внаслідок обстрілів постраждали понад 100 людей. У більшості з них діагностували осколкові або вогнепальні поранення різного ступеня важкості.

Що відомо про загострення між Киргизстаном і Таджикистаном

Протяжність спільного кордону між країнами становить близько 900 метрів. Однак майже половина лінії не демаркована. Це спричиняє проблеми у місцевих мешканців, які живуть на цьому кордоні. Крім того, територія між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану є спірною. Будинки жителів обох країн розташовані поруч, а тому встановити чіткий кордон – дуже складно. Через це ситуація на кордоні іноді загострюється.

Зранку 16 вересня Киргизстан заявив, що таджицькі військові обстріляли декілька цивільних прикордонних об'єктів. Водночас Таджикистан сказав, що це киргизькі прикордонники першими відкрили вогонь.

Згодом у мережі навіть з'явилося відео на якому видно, що таджицький прапор висить у школі в Киргизстану. Її захопили.

На тлі цих подій президенти обох країн зустрілися, аби домовитися про перемир'я. Глава Киргизстану Садир Жапаров та лідер Таджикистану Емомалі Рахмоном вирішили припинити вогонь та відвести війська від лінії зіткнення. Водночас президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв доручив своїм правоохоронцям розслідувати інцидент.

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