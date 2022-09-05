В Латвии президент хочет отделить православную церковь от московского патриархата

Президент Латвии Эгилс Левитс внес на рассмотрение парламента поправки в закон, касающийся православной церкви страны. Этот документ предусматривает автокефалию Латвийской церкви и ее независимость от РПЦ.

Поправки к закону о Латвийской православной церкви Эгилс Левитс подготовил в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Бордансом. Главная цель этого – лишение московского патриархата влияния на латвийскую церковь.

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Вопрос автокефалии ЛПЦ является вопросом безопасности Латвии

Эгилс Левитс подчеркнул, что лишение влияния рпц над латвийской церковью является вопросом безопасности страны. Президент также отметил, что рпц поддерживает российские власти и войну в Украине.

Когда закон вступит в силу, будет исключено какое-либо влияние или власть Московского патриархата над нашей православной церковью. Отказ от каких-либо связей с Московским патриархом – это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности,

– подчеркнул Левитс.

Президент Латвии обсудил поправки к законопроекту о церкви со спикером Сейма Инарой Мурниеце и руководителями фракций. Левитс подчеркнул, что принятие законопроекта восстановит историческую справедливость и предоставит автокефалию Латвийской православной церкви.

По словам президента, народу Латвии нужна своя независимая православная церковь. Однако в ЛПЦ пока никак не отреагировали на эту инициативу.

Это уже не первые законодательные инициативы по ЛПЦ

Несмотря на то, что Латвия является светским государством, законодательство страны регулирует определенные аспекты религиозной жизни. К примеру, в 2019 году Сейм принял законопроект, предусматривающий, что епископом или митрополитом Латвийской православной церкви может стать только гражданин Латвии, проживающий на территории страны не менее 10 лет.

Несмотря на все дискуссии о том, может ли государство вмешиваться в дела церкви, ЛПЦ выполнила новые требования. К примеру, действующий глава латвийской церкви митрополит Александр полностью отвечает этим требованиям. Он родился в 1939 году, что дало ему право на гражданство Латвии после распада СССР – страна предоставляла его тем, кто родился до советской оккупации. Кроме того, он живет на территории Латвии гораздо дольше, чем 10 лет.

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