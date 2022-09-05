Поправки до закону про Латвійську православну церкву Егілс Левітс підготував у співпраці з міністром юстиції Янісом Бордансом. Головна мета цього – позбавлення московського патріархату впливу на латвійську церкву.

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Питання автокефалії ЛПЦ є питанням безпеки Латвії

Егілс Левітс наголосив, що позбавлення впливу рпц над латвійською церквою є питанням безпеки країни. Президент також відзначив, що рпц підтримує російську владу та війну в Україні.

Коли закон набуде чинності, буде виключено будь-який вплив чи владу Московського патріархату над нашою православною церквою. Відмова від будь-яких зв'язків із Московським патріархом – це суттєве питання для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки,

– підкреслив Левітс.

Президент Латвії обговорив поправки до законопроєкту про церкву зі спікеркою Сейму Інарою Мурнієце та керівниками фракцій. Левітс наголосив, що ухвалення законопроєкту відновить історичну справедливість та надасть автокефалію Латвійській православній церкві.

За словами президента, народу Латвії потрібна своя незалежна православна церква. Однак в ЛПЦ поки що ніяк не відреагували на цю ініціативу.

Це вже не перші законодавчі ініціативи щодо ЛПЦ

Попри те, що Латвія є світською державою, законодавство країни врегульовує певні аспекти релігійного життя. Наприклад, у 2019 році Сейм ухвалив законопроєкт, який передбачає, що єпископом або митрополитом Латвійської православної церкви може стати лише громадянин Латвії, який проживає на території країни не менше 10 років.

Попри всі дискусії щодо того, чи може держава втручатися у справи церкви, ЛПЦ виконала нові вимоги. Наприклад, чинний очільник латвійської церкви митрополит Олександр повністю відповідає цим вимогам. Він народився у 1939 році, що дало йому право на громадянство Латвії після розпаду срср – країна надавала його тим, хто народився до радянської окупації. Крім того, він живе на території Латвії набагато більше, ніж 10 років.

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