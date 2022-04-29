В Лимане на взрывном устройстве взорвалась "скорая", другой автомобиль попал под обстрел россиян

Россия продолжает обстреливать города и села в Донецкой области. При этом под обстрелы попадают не только гражданские объекты, но и критически важная инфраструктура.

Только за сутки 28 апреля сразу 17 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей подверглись обстрелам со стороны российских оккупантов.

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Среди них и город Лиман. Здесь кремлевские зарубщики обстреляли автомобиль скорой помощи и железную дорогу.

Еще один автомобиль скорой помощи взорвался на взрывном устройстве, когда перевозил женщину в больницу. К счастью, удалось избежать жертв.

Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте снаряды. Вызовите пиротехников по телефону 101.

Всего в результате обстрелов на линии фронта 28 апреля больше всего пострадал поселок Нью-Йорк. В результате авиационного бомбового удара по поселку погибли трое мужчин. Еще три человека получили ранения. Там же было повреждено промышленное хозяйство.

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