Лише за одну добу 28 квітня одразу 17 населених пунктів Донецької та Луганської областей зазнали обстрілів зі сторони російських окупантів.

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Серед них і місто Лиман. Тут кремлівські зарубники обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" та залізницю.

Ще один автомобіль "швидкої допомоги" підірвався на вибуховому пристрої, коли перевозив жінку до лікарні. На щастя, вдалося уникнути жертв.

Важливо! Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Загалом внаслідок обстрілів на лінії фронту 28 квітня найбільше постраждало селище Нью-Йорк. Унаслідок авіаційного бомбового удару по селищу загинуло троє чоловіків. Ще троє осіб зазнали поранення. Там же було пошкоджено промислове господарство.

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