В Лимане погиб подполковник Димаев и еще 40 кадыровцев

В Лимане Донецкой области благодаря действиям наших воинов удалось ликвидировать не простых оккупантов. Там ранили кадыровцев и среди них их командир в высоком звании.

По данным источников 24 канала в разведке в Лиман Донецкой области сегодня, 1 июня, приезжал главарь боевиков Денис Пушилин. Именно с ним туда приехали кадыровцы для показухи, а поехали грузом 200.

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Захватчиков накрыли артиллерией

Как сообщили источники, по российским оккупантам отработала наша артиллерия. Операция была спланирована, врагов ждали специально.

Благодаря этому удалось ликвидировать очень высокопоставленного российского военного. Речь идет о 45-летнем подполковнике Зауре Димаеве. Он являлся заместителем командира 4-го батальона спецполка имени Ахмата Кадырова. Вместе с Димаевым уничтожили еще 40 тиктокеров-кадыровцев, которые пришли на нашу землю убивать.



Также в разведке отметили, что целью визита боевиков был пиар. Якобы кадыровцы и Пушилин хотели знать видео в разбомбленном Лимане. На нем мыли кричать что-то об ахмате, любимой их фразе, из которой уже сделали мемы. Хотели показывать главарю донецких боевиков, как "освободили" город и общаться с местными ватниками и предателями.

Что известно о Димаеве

Заур Димаев являлся заместителем командира четвертого батальона спецполка имени Ахмата Кадырова. Он с другими кадыровцами спецполка был в Запорожском направлении. Смерть его преследовала последние дни. Ведь еще 31 мая он с остальными захватчиками ехал на УАЗе "Патриот" и попал под артиллерийский огонь в Камышевахе.

Также была информация, что от огня украинских военных среди погибших также двое сотрудников полиции Чечни, еще четверо получили ранения. Водитель их внедорожника тоже стал грузом 200.

Кадыровцы на войне в Украине

Именно этими представителями российских оккупационных войск Украину пугали с самого начала. Якобы они отличаются особенной жестокостью. На деле же в большинстве своем они доказывают, что приехали сюда не воевать, а снимать видео в тик-ток, мародериты и нагонять страх. У нас над ними смеются и называют ток-ток войсками. Более того, они так увлеклись, что начали воровать даже русских военных.

О контингенте российских солдат , которые сейчас на Востоке нашей страны и хотят его захватить, рассказывал глава Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, в одних рядах с кадыровцами воюют и другие мародеры, вагнеровцы и бомжи.

Отметили они и во время захвата Мариуполя, когда город стирали бомбами с лица земли. Кадыровцы расстреливали из танка многоэтажки в районах Мариуполя, которые уже давно оккупировали.

Еще одна отличная работа нашей артиллерии: смотрите видео