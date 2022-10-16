"Украинцы – щит Европы": в Лионе прошла акция в поддержку украинских защитников

Украинцы по всему миру в течение 14-16 октября проводят мероприятия в рамках кампании DefendingUkraine, приуроченной ко Дню защитника. Такую акцию поддержки устроило украинское сообщество во французском Лионе.

Руководители сообщества подчеркнули, что Украина является "щитом Европы" и свободного мира. Фото с акции обнародовали в сети, передает 24 канал.

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Украинские защитники сегодня олицетворяют героизм и мужество воинов многих поколений, воинов многих стран – всех тех, кто на протяжении веков отстаивал идеалы свободы, свою землю и боролся за независимость,

– подчеркнули руководители общины.

Во время акции вспомнили бойцов, защищающих не только сине-желтое знамя родной страны, но и цвета 5 континентов.

Важно поддерживать Украину к победе

Демонстранты отмечали, что современная Россия – это террористическое государство, понимающее только язык силы. Остановить ее может только победа украинской армии на поле боя, способствует этой победе – западное оружие. Поэтому так важно выстоять и поддерживать Украину до окончательной победы.

Добавили, что на этой неделе нанесли 2 удара по Путину со стороны международного сообщества:

12 октября Генеральная Ассамблея ООН 173 голосами осудила незаконные аннексии украинских территорий.

13 октября Парламентская Ассамблея Совета Европы единогласно проголосовала за резолюцию, признавшую Россию террористическим государством.

Акция в поддержку украинских защитников в Лионе / Фото из фейсбука Pierre St:

Путинский режим угрожает всему миру

Украинцы в Лионе подчеркнули, что почти после 8 месяцев полномасштабной войны международное сообщество наконец признало Путина как террориста, которым он был на протяжении многих лет. Отметили, что диктатор втянул значительную часть своего населения в кровавую и безумную колониальную кампанию, из которой уже не знает, как вырваться.

"Путин и его авторитарный режим представляют серьезную угрозу миру во всем мире и должны быть разгромлены, как были разгромлены нацистская Германия и Адольф Гитлер в мае 1945 года", – подытожили демонстранты.

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