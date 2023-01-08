Литва строит три новых военных базы: что известно о будущих военных городках

В настоящее время Литва строит 3 новых военных городка. Они будут в разных городах, там разместят литовские силы и силы НАТО.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в Литве идет строительство трех новых военных баз. Он сказал, что там будут "прекрасные условия" для войск Литвы и союзников страны.

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Что известно о будущих военных городках в Литве

Еще летом в Минобороны Литвы сообщили, что в стране "с нуля" построят 3 военных городка, их разместят в районе Шауляя, Вильнюса и Шилале. В январе 2023 стало известно, что строительство уже идет полным ходом.

Сейчас мы строим 3 новых военных городка в Литве. Они обеспечат отличные условия для наших войск и наших союзников. Это значительный вклад в нашу национальную безопасность,

– написал 8 января Анушаускас.

Проект каждого нового военного городка предполагает строительство зданий административного и специального назначения: казармы, столовые, штабы, медпункты и т.д.

Планируются также спортивные сооружения и поля. Кроме того, предусмотрены технические здания: склады, гаражи, заправочные станции, прачечные. Также там будет жилье для техников.

Когда достроят базы в Литве

Строительство всех трех городков планируют завершить в конце 2023 года или в начале 2024 года. Во всех трех новых кампусах смогут работать и служить до 2,5 тысяч человек, солдат или гражданских служащих системы национальной обороны.