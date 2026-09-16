Не исключено, что он украинский: специалисты исследуют дрон, найденный в лесах Литвы

В Пасвальском районе Литвы местные лесники обнаружили в лесу неизвестный беспилотник длиной около двух метров и с размахом крыльев 3,5 метра. Аппарат уже зарос травой и, по предварительным оценкам правоохранителей, пролежал в зарослях несколько месяцев.

Об этом сообщает издание Delfi.

Что известно о неизвестном БПЛА в Литве?

Информация об обнаружении летательного аппарата вблизи села Кенели поступила специалистам около 13:00 среды, 16 сентября. На место происшествия срочно выехали саперы антитеррористического подразделения полиции ARAS и военнослужащие Литовской армии.

Правоохранительные органы немедленно ввели в действие специальный план безопасности Skydas для обследования территории и обезвреживания возможной угрозы.

Лесники, обнаружившие объект, не приближались к нему и сразу передали точные координаты оперативно-спасательным службам.

Реакция экстренных служб и первые экспертизы

Представитель Национального центра управления кризисными ситуациями Дарюс Бута отметил, что найденная конструкция не похожа на российские ударные БПЛА.

По его словам, аппарат визуально отличается как от разведывательно-ударного дрона "Гербера", так и от "Шахеда".

Дрон, заросший травой, по предварительным данным, упал несколько месяцев назад,

– сообщили представители литовской полиции.

Специалисты проверяют версию, согласно которой найденные обломки принадлежат украинскому беспилотнику, разыскиваемому литовскими службами в мае.

Министерство обороны Литвы еще 21 мая зафиксировало на радарах неизвестный объект, который вошел в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с экранов наблюдения.

Контекст инцидентов в воздушном пространстве

Этот случай произошел на фоне регулярных инцидентов с военными беспилотниками в регионе Балтии. Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне истребители НАТО сбили над Литвой российский дрон типа "Гербер" с взрывчаткой, который залетел с территории Беларуси.

Кроме того, аналогичные фрагменты вражеских БПЛА в последние дни находили также в соседних странах Альянса, в частности на побережье и в приграничных районах Польши.