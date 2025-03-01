В Лондоне началась встреча Зеленского с премьером Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию в субботу, 1 марта. Украинский лидер уже начал встречу с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Напомним, что уже в воскресенье, 2 марта, Владимир Зеленский примет участие в саммите, организуемом Великобританией при участии ряда европейских стран.

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Что известно о встрече лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию главы британского правительства на Даунинг Стрит, 10. Огромное количество людей собралось возле резиденции Стармера, чтобы поддержать Украину и президента.

Люди в Лондоне поддержали Украину: смотрите видео

СМИ сообщают, что репортеры пытались спросить Зеленского, может ли он "помириться" с президентом США Дональдом Трампом. Впрочем, Владимир Зеленский и Кир Стармер сделали протокольное фото и вошли в здание.

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Напомним, встреча была запланирована на 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву). В воскресенье Зеленский проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с королем Чарльзом ІІІ. Кроме того, украинский гарант примет участие в саммите европейских стран.