В Луцке прогремели взрывы: к городу близится еще один БпЛА

В Луцке были слышны взрывы. Жителей просят немедленно пройти в укрытие.

Воздушная тревога там звучит еще с 05:15. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.

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Взрывы были слышны в Луцке

В 06:01 городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в Луцке прогремели взрывы. Он попросил жителей не покидать укрытий.

В 06:12 стало известно, что к Луцку приближается еще один БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ в 05:12 предупреждали о движении группы "Шахедов" в Ровенской области в западном направлении. В 06:09 уточнили – вражеский "Шахед" на границе Волынской и Ровенской областей, курс так же западный.

Воздушная тревога в Волынской области звучит еще с 05:15.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

Напомним, этим же утром взрывы раздавались и в соседней Ровенской области. Об этом написали местные телеграмм-каналы, хотя официального сообщения властей пока не было.