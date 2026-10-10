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24 Канал Новости Украины В Луцке прогремели взрывы
10 октября, 19:51
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Обновлено - 20:11, 10 октября

В Луцке прогремели взрывы

Даниил Жоров

Россия обстреливала украинские города в субботу, 10 октября. Страна-агрессорка атаковала Луцк.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. 

Что известно о российской атаке? 

Россия продолжает терроризировать украинские города дронами. Воздушные силы писали о движении реактивного беспилотника на Луцк. 

В 19:29 в городе прогремели взрывы. В Луцке работает ПВО. 

Где сейчас опасность: смотрите карту

Также вечером 10 октября Россия атаковала центр Одессы реактивными БПЛА. Страна-агрессорка повредила админздание и припаркованные автомобили.

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