В Луцке прогремели взрывы

Россия обстреливала украинские города в субботу, 10 октября. Страна-агрессорка атаковала Луцк.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Что известно о российской атаке?

Россия продолжает терроризировать украинские города дронами. Воздушные силы писали о движении реактивного беспилотника на Луцк.

В 19:29 в городе прогремели взрывы. В Луцке работает ПВО.

Где сейчас опасность: смотрите карту

Также вечером 10 октября Россия атаковала центр Одессы реактивными БПЛА. Страна-агрессорка повредила админздание и припаркованные автомобили.