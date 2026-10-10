10 октября, 19:51
Обновлено - 20:11, 10 октября
В Луцке прогремели взрывы
Россия обстреливала украинские города в субботу, 10 октября. Страна-агрессорка атаковала Луцк.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.
Что известно о российской атаке?
Россия продолжает терроризировать украинские города дронами. Воздушные силы писали о движении реактивного беспилотника на Луцк.
В 19:29 в городе прогремели взрывы. В Луцке работает ПВО.
Где сейчас опасность: смотрите карту
Также вечером 10 октября Россия атаковала центр Одессы реактивными БПЛА. Страна-агрессорка повредила админздание и припаркованные автомобили.