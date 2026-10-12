В Луцке раздался взрыв: на город летел реактивный БпЛА

Российские войска продолжают проводить атаки на Украине с помощью ударных дронов. Утром 12 октября реактивный беспилотник достиг Волыни.

Во время воздушной тревоги в Луцке прогремел взрыв. Об этом сообщает Суспильне.

Какие последствия?

Воздушная тревога в Луцком районе была объявлена ​​в 06:03. Связана она с угрозой дроновой атаки.

Позже Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении областного центра.

Реактивный БпЛА на востоке Волыни, курс на Луцк,

– написали военные.

Около 06:23 горожане услышали звук взрыва. В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.

Отбой тревоги раздался в 06:30. Однако в случае объявления угрозы ударов с воздуха повторно следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя тревоги.

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