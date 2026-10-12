В Луцке раздался взрыв: на город летел реактивный БпЛА
Российские войска продолжают проводить атаки на Украине с помощью ударных дронов. Утром 12 октября реактивный беспилотник достиг Волыни.
Во время воздушной тревоги в Луцке прогремел взрыв. Об этом сообщает Суспильне.
Какие последствия?
Воздушная тревога в Луцком районе была объявлена в 06:03. Связана она с угрозой дроновой атаки.
Позже Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА в направлении областного центра.
Реактивный БпЛА на востоке Волыни, курс на Луцк,
– написали военные.
Около 06:23 горожане услышали звук взрыва. В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.
Отбой тревоги раздался в 06:30. Однако в случае объявления угрозы ударов с воздуха повторно следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя тревоги.
Обратите внимание! оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.
Напомним, накануне вечером враг атаковал дронами Ивано-Франковск. В результате обстрела из погибли трое военнослужащих. Также в городе было повреждено по меньшей мере одно здание.