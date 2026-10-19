Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Луцк?

Тревогу для Луцкого, а также Камень-Каширского районов объявили в 20.54. Позже она распространилась также на Ковельский и Владимирский районы. На регион двигались ударные дроны.

В частности, сообщалось о реактивном беспилотнике в направлении Луцка. Уже около 21:18 были слышны взрывы. Секретарь горсовета Андрей Разумовский информировал о работе ПВО в городе.

Так, входящий в Луцк дрон был локационно потерян. Далее шла доразведка по вражеской цели.

При этом информации о возможных последствиях обстрела по состоянию на момент публикации нет. В случае, если такие данные предоставят местные власти, мы обязательно обновим материал.

Где еще звучали взрывы?

Вечером 19 октября российские войска атаковали предприятие в Киевской области. В результате удара погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения.

Под атакой также оказалось Ровно – на город летел реактивный БПЛА. Смертельный удар враг нанес по Харькову. К тому же раненые и погибшие есть в Хмельницком.