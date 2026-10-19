Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Що відомо про атаку на Луцьк?
Тривогу для Луцького, а також Камінь-Каширського районів оголосили о 20:54. Пізніше вона поширилася також на Ковельський та Володимирський райони.
На регіон рухалися ударні дрони. Зокрема, повідомлялося про реактивний безпілотник у напрямку Луцька.
Уже близько 21:18 було чутно вибухи. Секретар міськради Андрій Разумовський інформував про роботу ППО в місті.
Так, дрон, який заходив у Луцьк, був локаційно втрачений. Далі відбувалася дорозвідка по ворожій цілі.
При цьому, інформації про можливі наслідки обстрілу станом на момент публікації немає. У разі, якщо такі дані надасть місцева влада, ми неодмінно оновимо матеріал.
Де ще лунали вибухи?
Увечері 19 жовтня російські війська атакували підприємство на Київщині. Унаслідок удару загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.
Під атакою також опинилося Рівне – на місто летів реактивний БпЛА. Смертельного удару ворог завдав по Харкову. До того ж, поранені та загиблі є у Хмельницькому.