В Луцке водитель с кулаками "воспитывал" женщину , которая перебегала дорогу: полиция ищет нападавшего

В центре Луцка водитель набросился с кулаками на женщину, которая перебегала дорогу не в указанном месте. На такие "объяснения" с применением силы отреагировали в полиции.

Видео инцидента распространили в сети. На кадрах видно, как мужчина подошел к женщине и ударил ее по голове.

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Когда же за женщину вступились очевидцы, мужчина объяснил свои действия тем, что он ехал загруженный и мог сбить пешехода, а потом "сесть".

"Я гружоний, я ее чуть не сбил, я бы ее преехал нах..й, и сейчас сидел бы", – слышно в видео.

После такого "перевоспитания" водитель вернулся к своему автомобилю и уехал.

В Луцке водитель ударил женщину-пешехода: видео

Полиция разыскивает нападавшего

Сейчас ситуацию уже прокомментировали в полиции. Там отметили, что несмотря на то, что к правоохранителям пока никто не обращался с жалобой на избиение, они устанавливают обстоятельства инцидента.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Сейчас в полицию по этому поводу никто не обращался, однако мы устанавливаем все детали конфликта, чтобы предоставить действиям лиц на видео правовую оценку", – отметила инспектор для Суспильного.

. Факт избиения в полиции зарегистрировали в журнале единого учета и регистрации заявлений о правонарушениях. Очевидцев конфликта просят обратиться в полицию по телефону 102, или в телеграмм-канал Нацполиции Волыни.