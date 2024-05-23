В Луцке водитель с кулаками "воспитывал" женщину , которая перебегала дорогу: полиция ищет нападавшего
В центре Луцка водитель набросился с кулаками на женщину, которая перебегала дорогу не в указанном месте. На такие "объяснения" с применением силы отреагировали в полиции.
Видео инцидента распространили в сети. На кадрах видно, как мужчина подошел к женщине и ударил ее по голове.
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Когда же за женщину вступились очевидцы, мужчина объяснил свои действия тем, что он ехал загруженный и мог сбить пешехода, а потом "сесть".
"Я гружоний, я ее чуть не сбил, я бы ее преехал нах..й, и сейчас сидел бы", – слышно в видео.
После такого "перевоспитания" водитель вернулся к своему автомобилю и уехал.
В Луцке водитель ударил женщину-пешехода: видео
Полиция разыскивает нападавшего
Сейчас ситуацию уже прокомментировали в полиции. Там отметили, что несмотря на то, что к правоохранителям пока никто не обращался с жалобой на избиение, они устанавливают обстоятельства инцидента.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Сейчас в полицию по этому поводу никто не обращался, однако мы устанавливаем все детали конфликта, чтобы предоставить действиям лиц на видео правовую оценку", – отметила инспектор для Суспильного.