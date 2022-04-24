В Луганской области обстрелами перебило газопровод и горела трансформаторная подстанция
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Оккупанты снова нанесли удар по Луганской области. Под артиллерийскую атаку попало Горское.
Из-за обстрелов в Горской общине горела трансформаторная подстанция. Также оккупанты перебили магистральный газопровод.
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Приблизительно 5,5 тысяч жителей остались без газа
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что оккупанты сильно повредили инфраструктуру – магистральный газопровод высокого давления.
Без голубого топлива остались ориентировочно 5,5 тысячи абонентов Горской и Попаснянской общин,
– подчеркнул Гайдай.
Из-за действий оккупантов загорелась трансформаторная подстанция. В настоящее время пламя удалось ликвидировать.Напомним! Вчера, 23 апреля, российские военные убили 6 жителей общины и разрушили ряд домов.
Гайдай отметил, что более 113 тысяч абонентов остаются без газоснабжения, без света – более 114 тысяч потребителей.
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