В Луганской области – очередная попытка эвакуации из Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежного
Источник:Сергей Гайдай
Сегодня, 25 апреля, в Луганской области будет проходить эвакуация местных жителей из Лисичанска, Северодонецка, Горного, Попасной, Рубежного.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призывает местных обязательно эвакуироваться. Ведь оккупанты могут насильственно депортировать в Россию.
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Ситуация в некоторых городах сложная
Сейчас оккупанты почти непрерывно обстреливают Попасную и Рубежное. Большинство местных уже остались без крыши над головой – россияне буквально разрушили дома людей.
Эвакуироваться оттуда сложно, но возможно. Украинская власть будет это делать, несмотря на все риски.
Каждый раз эвакуация оттуда – событие, полное героизма отдельных людей. Но пока мы не спасем всех, у кого есть такое желание, не остановимся. Рисковать, терять транспорт – впрочем, еще и еще возвращаться за земляками, – отметил Сергей Гайдай.
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