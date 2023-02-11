Луганские патриоты плодотворно поработали на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобильск в районе Счастья. Как следствие – уничтожено оборудование кафиров.

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Поезда россиян больше не поедут

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что захватчики не смогут подвозить свои БК по железной дороге.

Путем поджога партизаны уничтожили оборудование автоматизированного управления по железной дороге. Распределительный шкаф на железнодорожном пути пылал долго и ярко.

К слову, он на неделю вывел из строя возможность опрокидывания личного состава или боекомплекта по железной дороге. Россияне снова перешли на фуры, что, в принципе, дает определенную задержку в опрокидывании.

Партизаны уничтожили оборудование оккупантов: смотрите видео

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