На Луганщине появилась мобильная связь

После затяжного отсутствия мобильной связи в Луганской области ее снова восстановили. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Губернатор написал на своей странице в фейсбуке о том, что в Луганской области восстановили мобильную связь. Теперь жители Луганщины смогут связаться со своими родными и близкими.

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Сергей Гайдай прокомментировал восстановление мобильной связи немногословно, но вместе с тем и положительно.

Звоните родственникам,

– призвал глава Луганской ОВА своих подписчиков и луганчан.

Сергей Гайдай прокомментировал появление мобильной связи / Скриншот из фейсбука Сергея Гайдая

Какая ситуация в Луганской области

Несмотря на восстановление мобильной связи, ситуация в Луганской области неутешительная.

В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВА заявил, что под контролем Украины остается 10% Луганщины. 3 больших населенных пункта и близлежащие общины все еще держат оборону и не подпускают оккупантов.

Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они несут значительные потери. Много техники и живой силы россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец.

Российские оккупанты силой забирают в армию жителей временно оккупированной Луганщины. Они даже отменили медкомиссию.

Он сообщил, что всего несколько точек остаются под контролем ВСУ. Это Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины контролируют близлежащие села и поселки городского типа.

Только в самом Северодонецке российские убийцы разрушили 11 жилых домов в старых и новых районах города – там загорелось несколько квартир. Также зафиксировали попадание в местную технику и завод "Азот". По словам Гайдая, на территории завода вспыхнул пожар в одном из производственных помещений.

Из Северодонецка 15 мая удалось вывезти 10 человек. Они попали под обстрел российских оккупантов, однако все же смогли выехать в безопасное место. По словам главы Луганской ОВА, среди спасенных – 4 ребенка и 2 маломобильных человека.

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