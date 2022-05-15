Губернатор написав на своїй сторінці у фейсбуці про те, що в Луганській області відновили мобільний зв'язок. Тепер місцеві мешканці Луганщини зможуть зв'язатися зі своїми рідними і близькими.

Читайте також Ракетний удар по Львівщині, 20 "серія" Чорнобаївки: основне за 81 день війни

Сергій Гайдай прокоментував відновлення мобільного зв'язку небагатослівно, але водночас і позитивно.

Телефонуйте родичам,

– закликав голова Луганської ОВА своїх підписників та луганчан.

Сергій Гайдай прокоментував появу мобільного зв'язку / Скриншот з фейсбуку Сергія Гайдая

Яка ситуація на Луганщині

Попри відновлення мобільного зв'язку, ситуація в Луганській області невтішна.

У черговому вечірньому зверненні голова Луганської ОВА заявив, що під контролем України залишається 10% Луганщини. 3 великих населених пункти та прилеглі громади досі тримають оборону та не підпускають окупантів. Він повідомив, що лише кілька точок залишаються під контролем ЗСУ. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного. Крім того, Збройні Сили України контролюють прилеглі села і селища міського типу.

Окупанти продовжують намагатись просунутись на Сході України, зокрема на Луганщині. При цьому вони зазнають значних втрат. Чимало техніки та живої сили росіян Збройним Силам України вдалось знищити, зокрема, під час низки невдалих спроб ворога форсувати річку Сіверський Донець.

Російські окупанти силоміць забирають до армії мешканців тимчасово окупованої Луганщини. Вони навіть скасували медкомісію.

Тільки в самому Сєвєродонецьку російські вбивці зруйнували 11 житлових будинків у старих та нових районах міста – там загорілися кілька квартир. Також зафіксували попадання в місцеву техніку та завод "Азот". За словами Гайдая, на території заводу спалахнула пожежа в одному із виробничих приміщень.

З Сєверодонецька 15 травня вдалося вивезти 10 людей. Вони потрапили під обстріл російських окупантів, проте все ж змогли виїхати у безпеку. За словами очільника Луганської ОВА, серед врятованих – 4 дитини та 2 маломобільних осіб.

Дивіться також: Батальйон рашистів відмовився йти в наступ, – Гайдай про розгром окупантів на Сході