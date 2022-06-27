В Луганской области россияне уже используют старые советские танки Т-62, – ОВА

Из-за безумных потерь живой силы и техники россиянам приходится бросать в бой все имеющиеся ресурсы. Даже те, которые уже давно устарели.

Российские оккупанты продолжают безумное наступление на Луганскую область. Враг бросает большие силы и ресурсы, чтобы выйти на административные границы области.

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Какую технику россияне бросают в Луганскую область

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ удается уничтожать логистические цепочки оккупантов и подрывать их склады с боеприпасами. Это ослабляет врага и дает нашим героям время закрепиться на своих позициях. Кроме того, время играет за нас, ведь наши западные партнеры посылают большое количество помощи, которое может позволить остановить врага и изменить ситуацию на линии фронта.

Кроме того, россияне из-за потерь вынуждены садиться на устаревшую технику.

Я вам скажу, что мы уже видели не только танки Т-64, но и Т-62. Конечно, танк – это всегда опасность, но это уже такой старый образец и так слабо защищен, что мы уже понимаем, что они привлекают наиболее "забитые" и дальние резервы,

– рассказал Гайдай.

Что касается Северодонецка, в который удалось прорваться оккупантам, он полностью уничтожен. Враг разрушил всю гражданскую инфраструктуру, поэтому сам остался без воды, электроэнергии и даже не может воспользоваться канализацией.

Также известно, что в город не завозят лекарства или другую помощь, поэтому совсем скоро Северодонецк ждет гуманитарная катастрофа.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты не прекращают обстрелов жилых кварталов Харькова. В городе раздаются взрывы, известно о 5 погибших и 30 раненых.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже выпустила по нашей территории 2800 ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам. Мишенями оккупантов преимущественно являются гражданские объекты и мирные жители.

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