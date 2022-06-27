Російські окупанти продовжують шалений наступ на Луганщину. Ворог кидає великі сили та ресурси для того, щоб вийти на адміністративні кордони області.

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Яку техніку росіяни кидають на Луганщину

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ вдається нищити логістичні ланцюжки окупантів та підривати їхні склади з боєприпасами. Це послаблює ворога та дає нашим героям час закріпитися на своїх позиціях. Окрім того, час грає за нас, адже західні партнери надсилають велику кількість допомоги, яка може дозволити зупинити ворога та змінити ситуацію на лінії фронту.

Окрім того, росіяни через втрати змушені пересідати на застарілу техніку.

Я вам скажу, що ми вже бачили не лише танки Т-64, а й Т-62. Звісно, танк – це завжди небезпека, але це вже такий старий зразок і він так слабо захищений, що ми вже розуміємо, що вони залучають найбільш "забиті" та дальні резерви,

– розповів Гайдай.

Що стосується Сєвєродонецька, у який вдалося прорватися окупантам, то він повністю знищений. Ворог зруйнував всю цивільну інфраструктуру, тому сам залишився без води, електроенергії та навіть не може скористатися каналізацією.

Також відомо, що у місто не завозять ліків чи іншу допомогу, тому зовсім скоро на Сєвєродонецьк чекає гуманітарна катастрофа.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти не припиняють обстрілів житлових кварталів Харкова. У місті лунають вибухи, відомо про 5 загиблих та 30 поранених.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже випустила по нашій території 2800 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців. Мішенями окупантів переважно є цивільні об'єкти та мирні мешканці.

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