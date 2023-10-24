Авария произошла 23 октября на главной межштатной трассе I-55 недалеко от Нового Орлеана. Причиной массовой аварии стал "супертуман".
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Жуткая авария в США
В полиции штата Луизиана сообщили, что в аварии столкнулись по меньшей мере 158 автомобилей, некоторые из них – вспыхнули после ДТП. По словам правоохранителей, в аварию попал и грузовик, который перевозил "опасное вещество". Однако в полиции не уточняли, что именно транспортировали в цистерне.
После того, как автоцистерну увезут, службы быстрого реагирования смогут лучше оценить транспортные средства в этом районе. Вполне возможно, что могут быть обнаружены и другие погибшие,
– сообщили в полиции.
После аварии некоторые авто вспыхнули: смотрите видео
Пока известно о 7 погибших. Более 25 человек пострадали – их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Однако спасательные работы продолжаются, поэтому количество пострадавших и погибших может быть больше, поэтому власти штата призвали общественность, чтобы они сообщали о пропавших близких или знакомых, которые двигались этой трассой.
Авария в Луизиане с участием более 150 автомобилей / AP Photo / Gerald Herbert
Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс сообщил, что причиной аварии стало сочетание "супертумана" и дыма от лесных пожаров.
Сочетание дыма от лесных пожаров и густого тумана опасно. Я хочу призвать всех жителей Луизианы в пострадавших районах быть очень осторожными во время путешествий,
– подчеркнул он.
Более 150 авто столкнулись из-за непогоды: смотрите видео
Из-за ужасной аварии, густого тумана и задымления в некоторых школах Нового Орлеана, расположенных неподалеку от места инцидента, отменили занятия. Как предупреждают синоптики, "супертуман" будет держаться в Луизиане в течение всего дня.
Нью-Йорк накрыли мощные ливни
В конце сентября Нью-Йорк накрыли мощные ливни. Проливные дожди повлекли затопившие метро и улицы наводнения. Осадки были так обильны, что автомобили буквально плыли по дорогам.
Из-за непогоды в Нью-Йорке объявляли чрезвычайное положение. Известно, что из-за дождей подтопило 150 школ, десятки подвалов, метро. Вода также переполнила канализацию, поэтому власти ограничивали движение по некоторым улицам.