В результате ДТП травмы получили 15 человек. Такая авария происходит уже второе через месяц в одном и том же итальянском городе и при участии перевозчика La Linea.
К теме Возле Венеции автобус упал с моста, погибли около 20 человек
В Венеции новая авария с автобусом
Итальянские правоохранители отметили, что электроавтобус на материковой части Венеции Местре выехал за проезжую часть и врезался в заграждение жилого дома. В результате легкие травмы получили 15 человек, находившихся в транспортном средстве.
В Венеции произошла новая авария с автобусом / Фото Vigili del Fuoco
В полиции отметили, что по предварительной информации, водитель не справился с управлением автобуса во время поворота. Сам мужчина объяснил причину аварии своей проблемой со здоровьем.
В Италии начали расследование против перевозчика автобусов
Стоит отметить, что подобное ДТП уже второе за последний месяц в Местре. В предыдущей аварии погибли 21 человек, в том числе и 9 украинцев. Однако в обоих случаях попавшие в ДТП транспортные средства принадлежали к одной и той же компании-перевозчику – La Linea.
В конце концов прокуратура Венеции проводит проверку в отношении директора перевозчика, а также следствие ведется в отношении двух чиновников, связанных с транспортной инфраструктурой города, поскольку на аварийном участке моста, с которого ранее упал автобус, не было должной ограды.
В Венеции было еще одно ДТП с участием автобуса
- В результате ДТП в Италии, что произошла 4 октября, погиб 21 человек, из которых двое детей и подросток. В частности, пассажирский автобус взлетел над эстакадой на 10 метров, затем резко упал на землю и вспыхнул. Правоохранители выясняют обстоятельства этого смертельного события.
- Впоследствии в МИД Украины официально подтвердили, что ДТП унесла жизни 9 украинцев, 4 румына, 3 немцев, двух португальцев, хорвата, южноафриканца. Погиб также водитель итальянец.
- По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо. При этом причины ДТП, произошедшего в начале октября, не установлены.