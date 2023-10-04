Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко утром 4 октября подтвердил в комментарии 24 Каналу, что есть погибшие и раненые граждане Украины. Еще ночью итальянские СМИ писали, что среди жертв пятеро украинцев.

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Что известно об украинцах, попавших в смертельную аварию

По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Пока известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице,

– заявил Николенко.

По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются этой аварией. Известно, что она случилась на трассе А4 вблизи Венеции.

В частности, украинские консулы:

взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП;

держат на контроле лечение наших граждан;

устанавливают связь с родственниками.

Следует заметить, что итальянские СМИ написали о 21 жертве в результате аварии возле Венеции.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родственникам погибших и пострадавших.

Что известно о смертельной аварии возле Венеции