Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вранці 4 жовтня підтвердив у коментарі 24 Каналу, що є загиблі та поранені громадяни України. Ще вночі італійські ЗМІ писали, що серед жертв є п'ятеро українців.
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Що відомо про українців, які потрапили у смертельну аварію
За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, іще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні,
– заявив Ніколенко.
За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються цією аварією. Відомо, що вона трапилась на трасі А4 поблизу Венеції.
Зокрема, українські консули:
- взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування усіх обставин ДТП;
- тримають на контролі лікування наших громадян;
- встановлюють зв'язок із родичами.
Варто зауважити, що італійські ЗМІ написали про 21 жертву внаслідок аварії біля Венеції.
Що відомо про смертельну аварію біля Венеції
- Ввечері 3 жовтня біля Венеції з мосту в населеному пункті Местре впав автобус. Він загорівся. Відомо, що внаслідок аварії загинула 21 людина, ще 15 – зазнали поранень. За даними місцевої преси, п'ятеро постраждалих – у важкому стані. Серед жертв є двоє дітей.
- Генеральний директор компанії La Linea Массімо Фьорезе, автобус якої розбився, запевнив, що транспорт був "новий", адже йому не було й року.
- Щодо водія розповів, що 40-річний Альберто Ріццотто був родом з Конельяно, що у провінції Тревізо. Він працював у компанії 5 – 6 років. Массімо Фьорезе підозрює, що водію стало погано. Адже на відео з місця трагедії видно, що під'їжджає транспорт, він гальмує і майже зупинився, коли врізався в огорожу та впав із мосту.
- Наразі поліція розслідує трагедію. Журналісти пишуть, що це могла бути хвороба водія, який також загинув у ДТП, або неправильний маневр на місці ремонту дороги.