Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вранці 4 жовтня підтвердив у коментарі 24 Каналу, що є загиблі та поранені громадяни України. Ще вночі італійські ЗМІ писали, що серед жертв є п'ятеро українців.

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Що відомо про українців, які потрапили у смертельну аварію

За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, іще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні,

– заявив Ніколенко.

За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються цією аварією. Відомо, що вона трапилась на трасі А4 поблизу Венеції.

Зокрема, українські консули:

взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування усіх обставин ДТП;

тримають на контролі лікування наших громадян;

встановлюють зв'язок із родичами.

Варто зауважити, що італійські ЗМІ написали про 21 жертву внаслідок аварії біля Венеції.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родичам загиблих та постраждалих.

Що відомо про смертельну аварію біля Венеції