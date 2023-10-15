Внаслідок ДТП травми отримали 15 осіб. Така аварія трапляється вже друге за місяць в одному й тому ж італійському місті й за участі перевізника La Linea.

До теми Біля Венеції автобус упав із мосту, загинуло близько 20 людей

У Венеції нова аварія з автобусом

Італійські правоохоронці зазначили, що електроавтобус на материковій частині Венеції Местре виїхав за проїжджу частину й врізався у загородження житлового будинку. Внаслідок цього легкі травми отримали 15 осіб, що перебували у транспортному засобі.

У Венеції сталася нова аварія з автобусом / Фото Vigili del Fuoco

У поліції зазначили, що, за попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням автобуса під час повороту. Сам чоловік пояснив причину аварії своєю проблемою зі здоров'ям.

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Варто зазначити, що подібна ДТП уже друга за останній місяць у Местре. В попередній аварії загинули 21 людина, в тому числі й 9 українців. Однак в обох випадках транспортні засоби, що потрапили в ДТП, належали до однієї і тієї ж компанії-перевізника – La Linea.

Зрештою прокуратура Венеції наразі проводить перевірку щодо директора перевізника, а також слідство ведеться щодо двох чиновників, пов'язаних із транспортною інфраструктурою міста, оскільки на аварійній ділянці мосту, з якого раніше впав автобус, не було належної огорожі.

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