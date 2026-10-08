Коммунальщики рискуют остаться без зарплаты: Минфин пояснил очередность платежей

Во Львове задержки казначейских платежей поставили под угрозу своевременную выплату зарплат водителям общественного транспорта и дворникам. На счетах городского бюджета есть средства, однако город не может произвести часть платежей, необходимых для работы коммунальных предприятий.

Министерство финансов в ответе на запрос 24 Канала объяснило, как задержка поступления международной помощи влияет на финансирование бюджетных расходов. В ведомстве уверяют, что расходы на зарплаты работникам бюджетной сферы остаются приоритетными, однако конкретного срока возобновления выплат львовским коммунальщикам не назвали.

Во Львове задержаны платежи на сумму более 500 миллионов

7 октября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Государственная казначейская служба не производит платежи за транспортную работу и санитарное очищение города. От своевременной оплаты этих услуг городом зависит, в частности, выплата зарплат водителям и дворникам. Мэр предупредил, что уже к концу недели часть работников может не получить заработанные деньги.

Общая сумма непроведенных платежей превысила 500 миллионов гривен, но это не сумма задолженности по зарплатам. В нее входят также средства на подготовку к зиме, медицинские и образовательные объекты и восстановление после российских обстрелов.

Если брать средства, которые пойдут на зарплату работников, то это, думаю, не более 10 миллионов в этом пакете, хотя в следующем месяце снова будут выплаты,

– пояснил Садовый в эфире 24 Канала.

Задержки касаются и расходов, без которых предприятия не могут выполнять свою работу: закупки топлива и материалов, расчетов с подрядчиками. Мэр рассказал, что Львов строит объекты для защиты инфраструктуры, но не может оплатить необходимые материалы и уже выполненные работы.

При этом на счетах городского бюджета остаются значительные средства. Экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий привел данные, согласно которым по состоянию на 6 октября остатки средств на счетах местных бюджетов составляли почти 128 миллиардов гривен, в частности во Львове – около 2,8 миллиарда гривен. Проведение платежей зависит от установленной правительством очередности расходов, а часть остатков может иметь целевое назначение. О задержках казначейских платежей сообщали и другие украинские общины.

Работники коммунальных предприятий не обязательно относятся к категории работников бюджетных учреждений, зарплаты которых финансируются в первую очередь. Например, водитель общественного транспорта получает зарплату от предприятия, которое зависит от своевременной оплаты транспортных услуг городом.

Я, как городской голова, не имею морального права получать заработную плату, пока дворники не получают, пока водители трамваев и троллейбусов не получают. Я бы хотел, чтобы депутаты Верховной Рады и члены правительства проявили солидарность. Сначала заплатим людям, а потом будем брать себе зарплату,

– заявил мэр Львова.

Для решения проблемы он предложил на уровне закона сделать зарплаты работников всех уровней защищенной статьей первой очереди, а оплату труда должностных лиц производить после выплат людям.

Рада должна принять законы для получения помощи

Для выполнения части обязательств перед международными партнерами Украине нужны решения Верховной Рады. Еще в сентябре премьер-министр предупреждал о рисках для государственных финансов и призывал депутатов ускорить принятие необходимых законопроектов. Из-за невыполнения установленных условий под угрозой оказалась часть международного финансирования из общего объема в 29,5 миллиарда долларов.

Причина заключается в задержке выполнения части условий программ сотрудничества с международными партнерами, от которых зависит поступление средств. Эта проблема не нова, и ее признают лидеры государства,

– сообщили в Минфине.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что для получения запланированной до конца года помощи парламенту необходимо принять примерно 40 законопроектов. Она выразила сомнение, что депутаты успеют принять все необходимые решения.

В то же время между пленарными заседаниями Верховной Рады запланирован 26-дневный перерыв: с 17 сентября по 13 октября. В Аппарате парламента поясняют, что депутаты продолжают работать в комитетах, рабочих группах и комиссиях, однако пленарных голосований в этот период не проводится.

Правительство делает все возможное для ускорения принятия необходимых решений в Верховной Раде. Диалог и сотрудничество с народными депутатами продолжаются на постоянной основе,

– отметили в министерстве.

Кабинет Министров обратился с просьбой провести дополнительное пленарное заседание 12 октября, не дожидаясь запланированного возобновления голосований депутатами на следующий день.

Часть расходов переносят на конец года

Пока поступление части международного финансирования задерживается, правительство корректирует сроки проведения отдельных капитальных расходов. В Минфине уточнили, что это касается, в частности, строительства и реконструкции, защиты и подготовки энергетики к зиме. Оборона, обслуживание государственного и местного долга, зарплаты работникам бюджетной сферы, пенсии и социальные выплаты остаются приоритетными и финансируются, как и прежде.

Речь идет о переносе части расходов на конец года, а не об отмене программ или отказе от работ. Цель этого шага – не экономия средств, а распределение имеющихся ресурсов в соответствии с приоритетами,

– пояснили в Минфине.

Отложенные расходы обещают профинансировать после поступления средств от партнеров, когда для этого будет достаточно финансовых ресурсов. В ведомстве также подчеркнули, что приоритетными остаются социальные и гуманитарные расходы, а также поддержка тех, кто в ней больше всего нуждается.

Для определения очередности платежей Кабинет Министров принял разработанное Минфином постановление, которое распространяется на государственный и местные бюджеты. Казначейство обеспечивает выполнение установленного правительством порядка проведения расходов.

Ограничения применяются не автоматически, а только в случае подтвержденного дефицита финансовых ресурсов по результатам прогноза – то есть не действуют ежемесячно "по умолчанию",

– уточнили в министерстве.

Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года. В Минфине называют этот порядок прозрачным и предсказуемым инструментом управления публичными финансами и подчеркивают, что он не изменяет утвержденных бюджетных ассигнований и не является секвестром.

В то же время в ответе на запрос 24 Канала ведомство не назвало конкретной даты возобновления платежей, от которых зависят зарплаты львовских коммунальщиков, и не уточнило, какие именно не принятые парламентом решения непосредственно повлияли на задержки во Львове.