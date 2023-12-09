В соцсетях уже начали распространяться фотографии и видео взрыва в Макеевке. Смотрите их на 24 Канале, это действительно зрелищно!

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Что известно о взрыве в Макеевке

Предварительно, горит нефтебаза. До этого оккупанты сообщали о работе ПВО, а этот пожар – соответственно, последствия прилета.

О взрывах в Макеевке говорилось в полтретьего дня 9 декабря. Вероятно, прилетело по складу с топливом.

Пожар в Макеевке 9 декабря / Фото из телеграм-каналов

Хотя оккупанты заблюрили место прилета, но огня очень много, да и дым виден издалека.

Последствия взрыва в Макеевке 9 декабря: смотрите видео

Украинцы иронизируют, что это был прилет по "очень огнеопасному предмету".

Россияне ноют, что "это просто ужас", а "ПВО в Москве нужнее, потому что защищает задницы чиновников". К тому же в Макеевке не только на*рали в родничок: местные жалуются, что воду будут давать по графику, в некоторых районах ее нет больше десяти дней.

Обратите внимание! 24 Канал будет следить за новостями из Макеевки и сообщать читателям новые детали насчет пожара.

Можем повторить

На прошлый Новый год оккупантам в Макеевке устроили взрывную ночь – тогда их погибло около четырехсот. Бывший командующий ССО Хоренко раскрыл детали этой операции, подробности читайте по ссылке.