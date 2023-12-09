У соцмережах уже почали поширюватися фото та відео вибуху в Макіївці. Дивіться їх на 24 Каналі, це справді видовищно!

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Що відомо про вибух у Макіївці

Попередньо, горить нафтобаза. До цього окупанти повідомляли про роботу ППО, а ця пожежа – відповідно, наслідки приліту.

Про вибухи в Макіївці ішлося о пів на третю дня 9 грудня. Імовірно, прилетіло по складу з топливом.

Пожежа в Макіївці 9 грудня / Фото із телеграм-каналів

Хоча окупанти заблюрили місце приліту, але вогню дуже багато, та й дим видно далеко.

Наслідки вибуху в Макіївці 9 грудня: дивіться відео

Українці іронізують, що це був приліт по "дуже вогненебезпечному предмету".