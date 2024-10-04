В оккупированных Мариуполе и Бердянске раздавались взрывы: что известно о последствиях

Сегодня, 4 октября, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области и во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв. Синхронно с Мариуполем громко было в Бердянске и вдоль всего побережья", – сообщил Андрющенко.

Пока каких-либо других деталей он не указал. В сети тоже не сообщали других деталей. Местные телерам-каналы пишут только, что до взрывов оккупанты объявили ракетную опасность.

Новая база россиян

Советник несколько ранее сегодня сообщил, что оккупанты обустроили новую базу с большим складом снарядов в районе Мариуполя, которая расположена вблизи жилого квартала.

Оккупанты обустроили новую базу в Мариуполе:

По его словам, после взрывов в Мелекино и Глубоком, россияне были вынуждены свести все в одно место.

К слову, во временно оккупированный Мариуполь россияне привезли российских беженцев из Курской области. Их размещают в домах, которые ранее принадлежали украинцам, но были отобраны оккупантами после того, как мариупольцы были вынуждены покинуть город из-за войны.