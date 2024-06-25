У оккупантов единственный интерес: в каких экстремальных условиях выживают люди в Мариуполе

Мариупольцы продолжают выживать в экстремальных условиях. Город остается военным концлагерем. Единственный интерес россиян в отношении Мариуполя – логистический коридор.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что у оккупантов больше нет никакого интереса. Их интересует только транзитная территория в Крым.

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В каких условиях живут мариупольцы

Забавин отметил, что в Мариуполе россияне построили только 50 многоэтажек. Хотя разрушили и повредили более 2 тысяч зданий. В "новостройках" хорошие только фасады домов, но внутри никакие ремонтные работы не проводились.

Такая же сложная ситуация с гуманитарной составляющей, в частности пищевыми продуктами. Поскольку приоритеты для россиян – перевозки оружия. Поэтому цены на продукты и средства гигиены выше, чем в самой России. Есть также определенные сложности с лечением. Мариупольцы вынужденно ездят на осмотр к специалистам в российские города.

В Мариуполе зарегистрировано более 600 общественных организаций. Недавно оккупационная власть проводила собрание, но приехали лишь несколько десятков, часть из которых – афганцы. Оккупанты даже не могут сделать показательное мероприятие, чтобы показать "общество" в городе.

У мариупольцев сейчас на слуху "перерегистрация жилья". У них просто отбирают то, что чудом уцелело после российских обстрелов. Россияне забирают, а потом продают через черных риелторов. К сожалению, тяжелой остается ситуация в Мариуполе,

– констатировал Дмитрий Забавин.

Напомним, издание The Guardian сообщило, что Россия применила "тактику голода" во время 85-дневной осады Мариуполя, что рассматривается как военное преступление. За это время было убито 22 тысячи человек, а после оккупации города жители остались без основных жизненных удобств.