В Мариуполе люди обустраивают колодцы, чтобы найти хоть какую-нибудь воду

Мариупольцы пытаются решить проблему нехватки воды в городе. Они обустраивают колодцы повсюду, где могут найти воду.

Вода полностью не является питьевой, но выбора нет. Люди об этом даже не задумываются, ведь главное – иметь ее хоть чуть-чуть. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 23 мая.

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Мариуполь. Пока кафиры продолжают эксперименты с водоснабжением, мариупольцы обустраивают импровизированные колодцы везде, где могут найти воду. Качество воды не вызывает сомнений – она не питьевая, но другой нет,

– написал Андрющенко.

В сети он опубликовал фото импровизированного колодца у Драматического театра в Мариуполе. На фото виден мужчина, собравшийся набирать воду.

Мужчина набирает воду в колодце / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

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21 век. Центр города. Центр Европы. Театральный сквер возле Драматического театра. Импровизированный колодец.

Ярость. Просто Лют,

– подчеркивает советник мэра.



Собственно создан колодец в Мариуполе / Фото с телеграмму Петра Андрющенко



Май 2022. Мариуполь / Фото с телеграмму Петра Андрющенко

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Из-за ливней жизни в Мариуполе становится еще более невыносимым

Петр Андрющенко рассказывает, что ливни превратили Мариуполь в Венецию. Из-за того, что канализация полностью засорена, дождевая вода смешивается вместе с телами людей и мусором. Следствием этого будет гниение и распространение трупного яда по всему городу.

В то же время кафиры продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото" с выдуманным "жизнь улучшилась",

– написал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя говорит, что людям нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофическими.

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