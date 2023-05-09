Дворец культуры "Искра" разбомбили русские. Местные жители вывесили там украинское знамя и еще раз продемонстрировали свою отвагу и нежелание жить под российской оккупацией.
Кстати говоря Готовы драться, – Андрющенко рассказал, как россияне в Мариуполе настроены по поводу контрнаступления ВСУ
В городском совете отметили, что жители знают, что Мариуполь – это Украина. Они ждут ВСУ и освобождения города.
Украинский флаг над дворцом культуры / Фото городского совета
Последние новости из Мариуполя
- В Мариуполе оккупанты удивительным образом перемещают технику. Речь идет о вертолетах, которые базировались на "Азовстале", а 8 мая пошли в сторону Мангуша и Бердянска. Вероятно, захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ.
- Россияне разрушили Мариуполь, но теперь пытаются для пропаганды показать его "восстановление". Недавно похвастались новым "достижением" – открыли аж один трамвайный маршрут, хотя раньше в Мариуполе было до 100 км трамвайных путей.
- Также оккупанты режут на металлолом "Азовсталь", поскольку от завода ничего не осталось. Загробники занимаются "разминированием".