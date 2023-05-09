Палац культури "Іскра" розбомбили росіяни. Місцеві жителі вивісили там український прапор та ще раз продемонстрували свою відвагу та небажання жити під російською окупацією

До речі Готові битися, – Андрющенко розповів, як росіяни у Маріуполі налаштовані щодо контрнаступу ЗСУ

У міській раді наголосили, мешканці знають, що Маріуполь – це Україна. Вони чекають на ЗСУ та звільнення міста.



Український прапор над палацом культури / Фото міської ради

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