Палац культури "Іскра" розбомбили росіяни. Місцеві жителі вивісили там український прапор та ще раз продемонстрували свою відвагу та небажання жити під російською окупацією
До речі Готові битися, – Андрющенко розповів, як росіяни у Маріуполі налаштовані щодо контрнаступу ЗСУ
У міській раді наголосили, мешканці знають, що Маріуполь – це Україна. Вони чекають на ЗСУ та звільнення міста.
Український прапор над палацом культури / Фото міської ради
Останні новини з Маріуполя
- В Маріуполі окупанти дивним чином переміщають техніку. Мовиться про гвинтокрили, які базувалися на "Азовсталі", а 8 травня пішли в бік Мангуша та Бердянська. Ймовірно, загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ.
- Росіяни зруйнували Маріуполь, але тепер намагаються для пропаганди показати його "відбудову". Нещодавно похизувалися новим "досягненням" – відкрили аж один трамвайний маршрут, хоча раніше в Маріуполі було до 100 кілометрів трамвайних шляхів.
- Також окупанти ріжуть на брухт "Азовсталь", оскільки від заводу нічого не залишилося. Загрбники займаються "розмінуванням".