"Методички работают": какой была "линейка" в оккупированном Мариуполе

Российские оккупанты провели так называемую "линейку" в Нахимовском военно-морском училище. Это заведение они построили в Приморском районе Мариуполя и хотят завербовать туда более 500 учеников.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что захватчики заставляют местных отдать своих детей в училище. Основной "костяк" составляют дети из Мариуполя 4 – 6 класса.

Смотрите также "Русская рулетка": как оккупанты проводят "разминирование" Мариуполя

Как начался учебный год в Мариуполе

Кроме мариупольцев, в училище привезли детей из Донецка, а также с российской территории. Но их меньшинство. К тому же оккупанты планировали обучать там 560 учеников, но собрали только 240.

Детей с первого дня муштруют, фактически они проходят военное обучение. Не зря на открытии училища был заместитель командира морского флота России. Он дал много интервью, поэтому пропаганда работает,

– рассказал Петр Андрющенко.

Это будет показательное училище, в котором будет концентрироваться российская идеология. Главная пропагандистская идея будет заключаться в том, чтобы показать якобы оккупацию города восприняли хорошо, местные отдают своих детей в военную школу. Но на самом деле это не имеет ничего общего с правдой.

Оккупанты все силы бросили на то, чтобы влиять на детей школьного возраста. Студенты уже не являются для них такими интересными. Для этого есть ряд циничных причин.

Мало кто из родителей скажет своему ребенку, что рисунок, на котором изображен триколор – это плохо. Родители понимают, что потом ребенок пойдет в школу и будет об этом говорить. Тогда проблем не избежать,

– объяснил Андрющенко.

Ориентировочно в школы в Мариуполе пошло более 11 тысяч детей. Выпускники будут сдавать "единый государственный экзамен России". Там есть вопрос о так называемой "сво". Более того, надо писать, что никаких бомбардировок Мариуполя якобы не было, что ВСУ якобы уничтожили город.

"Таким нечеловеческим способом оккупанты работают с детьми. Но дети еще этого не понимают, потому что российские методички предусматривают игровую форму, они медийные, иногда мягкие и, к сожалению, это работает", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.