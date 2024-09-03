Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що загарбники змушують місцевих віддати своїх дітей в училище. Основний "кістяк" становлять діти з Маріуполя 4 – 6 класу.

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Як почався навчальний рік у Маріуполі

Окрім маріупольців, в училище привезли дітей з Донецька, а також з російської території. Але їх меншість. До того ж окупанти планували навчати там 560 учнів, але назбирали лише 240.

Дітей з першого дня муштрують, фактично вони проходять військове навчання. Не даремно на відкритті училища був заступник командира морського флоту Росії. Він дав багато інтерв'ю, тому пропаганда працює,

– розповів Петро Андрющенко.

Це буде показове училище, в якому концентруватиметься російська ідеологія. Головна пропагандистська ідея полягатиме в тому, щоб показати нібито окупацію міста сприйняли добре, місцеві віддають своїх дітей до військової школи. Але насправді це немає нічого спільного з правдою.

Окупанти всі сили кинули на те, щоб впливати на дітей шкільного віку. Студенти вже не є для них такими цікавими. Для цього є низка цинічних причин.

Мало хто з батьків скаже своїй дитині, що малюнок, на якому зображений триколор – це погано. Батьки розуміють, що потім дитина піде до школи й буде про це говорити. Тоді проблем не уникнути,

– пояснив Андрющенко.

Орієнтовно до шкіл у Маріуполі пішло понад 11 тисяч дітей. Випускники складатимуть "єдиний державний іспит Росії". Там є питання про так звану "сво". Ба більше, треба писати, що ніяких бомбардувань Маріуполя нібито не було, що ЗСУ буцімто знищили місто.

"У такий нелюдський спосіб окупанти працюють з дітьми. Але діти ще цього не розуміють, бо російські методички передбачають ігрову форму, вони медійні, інколи лагідні й, на жаль, це працює", – підкреслив радник міського голови Маріуполя.