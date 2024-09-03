Окупанти намагаються розміновувати територію Маріуполя, проте це в них виходить не завжди вдало. Такою думкою поділився з 24 Каналом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що маріупольцям доводиться місяцями чекати, поки приїдуть розмінувати певне місце. Загалом рівень замінування міста сьогодні дуже великий.

Читайте також "Ситуація просто критична": який абсурд відбувається в окупованому Маріуполі

Статистика ретельно засекречена

Розмінування в окупованому місті зазвичай проводять якісь незрозумілі особи, які, на думку радника міського голови Маріуполя, не мають відповідної кваліфікації.

Розмінуванням займається якийсь Вася з так званої "ДНР". Він колупається в боєприпасі, що не розірвався, а далі – як пощастить. Може, розмінує снаряд та піде живим, а, може, піде з не розмінованим снарядом, а він потім здетонує. Це "російська рулетка",

– наголосив Андрющенко.

Цих "розмінувальників", за його словами, стабільно меншає – 2 – 3 на місяць гине або залишається без рук чи ніг.

Нещодавно була пожежа на одному зі старих цвинтарів в Маріуполі. Там вигоріла трава, яку ніхто не косить. Виявилось, що на кладовищі – велика кількість снарядів. Коли тривало розмінування, один з таких "саперів" підірвався і зараз в лікарні. Таке відбувається постійно,

– зауважив він.

До слова, статистика щодо кількості людей, які підриваються в Маріуполі, ретельно засекречена.

"Цифри дуже неприємні, і насамперед серед цивільних. Підриви відбуваються не через те, що люди не бачать снаряди, що не розірвались, а тому, що приїхав такий "сапер" і сказав, що все "розміновано". Потім хтось пішов і загинув", – пояснив Павло Андрущенко.

Зверніть увагу Фактично біля "Азовсталі": що відомо про диверсію на залізниці в Маріуполі