Кремль назначил нового гауляйтера Мариуполя: что о нем известно

В оккупированном Мариуполе появился новый гауляйтер. Им стал Дмитрий Бердников. Для коллаборантов это стало подлинным сюрпризом.

Бердникова перевели в уничтоженный украинский город с должности первого замглавы правительства Якутии. До этого он был мэром Иркутска и Якутска.

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– рассказал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что предыдущего гауляйтера Константина Иващенко россияне уволили из-за провала подготовки к зимнему периоду и слишком больших масштабов хищения денег.

Всех коллаборантов в Мариуполе увольняют

По словам Андрющенко, смена руководства стала неожиданностью для местных коллаборантов. Уже с понедельника, 7 ноября, большинство заместителей и работников среднего звена оккупационной администрации уволят. Все потому, что Бердников прибудет со своими людьми на почти все должности, даже с охраной.

За Иващенко пока сохранят функцию "болтающей головы", никаких других процессов в городе он больше не будет выполнять. Поэтому приспешники бывшего гауляйтера в еще большем шоке.

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Их будущее вообще отсутствует, поэтому все бросились к попытке отдельно решить свою судьбу,

– подчеркнул заместитель мэра.

Он добавил, что большинство коллаборантов просто уничтожат. Россияне боятся, что они могут сотрудничать с украинскими спецслужбами, поэтому могут их просто ликвидировать как свидетелей.

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