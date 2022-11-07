В Мариуполе нашли еще более 1 500 новых могил: спутниковые фото Maxar

Вблизи Мариуполя было обнаружено более 1 500 новых могил массового захоронения. С начала оккупации города россиянами погибли около 5 тысяч жителей.

С июня количество захоронений значительно выросло

Последние спутниковые снимки Maxar показали три места массовых захоронений вблизи Мариуполя: в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном. Количество захоронений стремительно увеличивалось с весны.

Внимание Крик отчаяния: в Мариуполе люди замерзают в квартирах без окон и молят о помощи

Центр информационной устойчивости проанализировал изображение поселка Старый Крым и пришел к выводу, что с момента последнего анализа изображений в июне там было выкопано более 1 500 новых могил.



Как увеличивалось количество захоронений с начала марта / Фото Maxar

В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4 600 могил, хотя точное количество похороненных в этом месте людей выяснить невозможно.

Большинство тел неузнаваемы

Жительница Мариуполя Татьяна, потерявшая связь со своим сыном в то время, когда в городе шли боевые действия, рассказала, что в поисках сына этим летом она посетила место массового захоронения в Виноградном, где насчитала более 800 свежих могил.

Женщина сфотографировала место массового захоронения на Виноградном. Многие могилы на этом месте обозначены маленькими табличками с номерами и полом, но не именами.

"Большинство тел неузнаваемы", – сказала она.

Жители Мариуполя также рассказали, что этим летом в поисках родных, с которыми была потеряна связь, им пришлось пересматривать десятки тел, лежавших на улице без охлаждения.

Какая ситуация в Мариуполе сейчас

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что эксгумация тел на сегодняшний день в большинстве своем уже закончилась.

Оккупационная судмедэкспертиза с так называемой прокуратурой создала базу данных, которую захватчики даже оцифровали. Однако у украинской стороны пока нет доступа к ней. Однако это важно, чтобы иметь понимание количества жертв в городе.

В оккупированном Мариуполе массово убивают женщин. Местные говорят, что тела погибших имеют признаки насильственной смерти.

Оккупанты построили в городе огромный морг, который мог бы обслуживать всю Донецкую область. А рядом с ним показательно выстроили диагностический центр.

К теме – во что россияне превратили Мариуполь: смотреть видео