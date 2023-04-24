Об этом 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. По его словам, такая позиция украинцев раздражает оккупационные власти.
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Мариупольцы против режима России
Петр Андрющенко подчеркнул, что проявление непокорности перед россиянами – это свидетельство демократического общества.
"За все эти годы мариупольцы привыкли, если что-то не так, ты должен об этом говорить, уходить от власти требовать. Это же не вытравить просто так", - объяснил он.
На откровенных видео против окупантов обычно фигурируют люди от 30 – 35 лет, которые не подавлены советщиной.
Мы видим, как много появляется комментариев, сообщений и Telegram-каналов, где откровенно критикуют местные власти, коллаборантов и всех оккупантов,
– отметил он.
К тому же, таких действий будет больше.
Петр Андрющенко рассказал, как в Мариуполе местные жители противостоят оккупантам: смотрите видео
В Мариуполе против России
Петр Андрющенко сообщил, что Мариуполь никогда не был так грязным, как сейчас. Оккупационные власти не заботятся о городе.
"И у людей ощущение, что терять нечего. Все ждут, когда вернется Украина", – убежден он.
По его словам, люди видят, что Россия только лжет и несет за собой руины, поэтому доверия она не вызывает.
Сегодня нормальность жизни для мариупольцев в Мариуполе ассоциируется исключительно с Украиной,
– сосредоточил внимание он.
Поэтому украинцы пытаются самостоятельно противостоять оккупационному режиму.
оккупанты арестуют патриотически настроенных украинцев
Советник главы Мариуполя рассказал, что оккупанты пытаются противостоять украинскому сопротивлению и постоянно задерживают проукраинских мариупольцев.
Один из таких инцидентов попал на видео, где украинцев заключили за откровенные высказывания против власти России и ее режима. Их обвиняют в экстремизме.
Понятно, что приговор будет за это. У окупантов это очень быстро: дней 5 и будут иметь приговор на руках. Он одинаков – 15 лет осуждения за украинскую позицию,
– объяснил он.
По его словам, если украинца, поддерживающего Украину, арестовали и он отказался сотрудничать с оккупантами, то за это получает максимальное наказание, предусмотренное бумагой под названием российский закон.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Оккупационные власти завозят в Мариуполь все больше граждан России. Преимущественно это буряты или жители отдаленных глубинок, прямо на улицах города режут баранов и занимаются стихийной торговлей. Люди сетуют, что при украинской власти такого беспорядка в Мариуполе никогда не было.
- В то же время россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. В городе замечено движение техники, впрочем небольшое. оккупанты занимают выжидательную позицию.
- Также россияне пытаются обезопасить себя и прячут технику непосредственно в домохозяйствах местных жителей, используя их как "живой щит" Речь идет о тех районах, которые близки к линии фронта.