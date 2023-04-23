Он вместе с другими защитниками Мариуполя в мае 2022 года попал в плен россиян. Около 300 дней военный провел в колониях.

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Боец рассказал об обмене после почти 300 дней плена

Анатолий Волошин был в двух колониях – в Еленовке, что в Донецкой области, и Довжанске, что в Луганской области.

Он напоминает, что перед обменом россияне несколько раз спрашивали, хочет ли остаться.

Я говорил: "Нет, у меня сыновья, я уезжаю в Украину". А они исправляли: "На Украину",

– вспомнил Анатолий.

Дальше пленникам завязали руки, на глаза натянуть шапки и поверх замотали скотчем. Они ехали, наклонив головы. Им запретили говорить.

Анатолий Волошин обменялся 7 марта. Во время того обмена из Довжанской колонии вышли 72 человека.

Я не мог говорить, слезы душили. Хотя собственно слез не было. Нам дали телефоны и тёплые костюмы. Прежде хотел узнать, что в Украине происходит,

– вспомнил мужчина.

В настоящее время Анатолий Волошин живет в Киеве. Он рассказал, что его дом в Мариуполе цел и там живут люди, потерявшие жилье.

Обратите внимание! 7 марта 2023 года Украина смогла вернуть из плена России 130 наших защитников. Тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что самому младшему из уволенных только 20 лет, самому старшему скоро исполнится 64. Вероятно, говорилось именно об Анатолии Волошине.

Возвращение 130 украинских защитников / Фото омбудсмена и Координационного штаба по обращению с военнопленными

Украинцы в плену россиян