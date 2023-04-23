Он вместе с другими защитниками Мариуполя в мае 2022 года попал в плен россиян. Около 300 дней военный провел в колониях.
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Боец рассказал об обмене после почти 300 дней плена
Анатолий Волошин был в двух колониях – в Еленовке, что в Донецкой области, и Довжанске, что в Луганской области.
Он напоминает, что перед обменом россияне несколько раз спрашивали, хочет ли остаться.
Я говорил: "Нет, у меня сыновья, я уезжаю в Украину". А они исправляли: "На Украину",
– вспомнил Анатолий.
Дальше пленникам завязали руки, на глаза натянуть шапки и поверх замотали скотчем. Они ехали, наклонив головы. Им запретили говорить.
Анатолий Волошин обменялся 7 марта. Во время того обмена из Довжанской колонии вышли 72 человека.
Я не мог говорить, слезы душили. Хотя собственно слез не было. Нам дали телефоны и тёплые костюмы. Прежде хотел узнать, что в Украине происходит,
– вспомнил мужчина.
В настоящее время Анатолий Волошин живет в Киеве. Он рассказал, что его дом в Мариуполе цел и там живут люди, потерявшие жилье.
Возвращение 130 украинских защитников / Фото омбудсмена и Координационного штаба по обращению с военнопленными
Украинцы в плену россиян
- 19 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в плену у россиян находятся и гражданские украинцы. Речь идет о не менее 20 тысяч человек.
- 18 апреля Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, что пропавшими без вести считаются ориентировочно более 7 тысяч украинских защитников.
- Однако, по словам чиновника, из них 60 – 65% на самом деле находятся в плену в России. К сожалению, Олег Котенко сказал, что другие – могут быть погибшими.