Він разом з іншими захисниками Маріуполя у травні 2022 року потрапив у полон росіян. Майже 300 днів військовий провів у колоніях.

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Боєць розповів про обмін після майже 300 днів полону

Анатолій Волошин був у двох колоніях – в Оленівці, що у Донецькій області, та Довжанську, що на Луганщині.

Він пригадує, що перед обміном росіяни декілька разів запитували, чи хоче залишитись.

Я казав: "Ні, в мене сини, я їду в Україну". А вони виправляли: "На Україну",

– пригадав Анатолій.

Далі полоненим зав'язали руки, на очі натягнути шапки та поверх замотали скотчем. Вони їхали, нахиливши голови. Їм заборонили говорити.

Анатолія Волошина обміняли 7 березня. Під час того обміну з Довжанської колонії вийшло 72 людей.

Я не міг говорити, сльози душили. Хоча власне сліз не було. Нам дали телефони й теплі костюми. Найперше хотів дізнатися, що в Україні діється,

– пригадав чоловік.

Наразі Анатолій Волошин живе у Києві. Він розповів, що його дім в Маріуполі цілий і там живуть люди, які втратили житло.

Зверніть увагу! 7 березня 2023 року Україна змогла повернути з полону Росії 130 наших захисників. Тоді омбудсмен Дмитро Лубінець розповідав, що наймолодшому зі звільнених лише 20 років, найстаршому ж скоро виповниться 64. Ймовірно, мовилось саме про Анатолія Волошина.

Повернення 130 українських захисників / Фото омбудсмена та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Українці в полоні росіян