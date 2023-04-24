Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. За його словами, така позиція українців дратує окупаційну владу.
Дивіться також "Не міг говорити, сльози душили": пастор з Маріуполя розповів, як вийшов після майже року полону
Маріупольці проти режиму Росії
Петро Андрющенко наголосив, що прояв непокірності перед росіянами – це свідчення демократичного суспільства.
"За всі ці роки маріупольці звикли, якщо щось не так, ти маєш про це говорити, йти від влади вимагати. Це ж не витравити просто так", – пояснив він.
На відвертих відео проти окупантів зазвичай фігурують люди від 30 – 35 років, які не пригнічені радянщиною.
Ми бачимо, як багато з'являється коментарів, дописів і Telegram-каналів, де відверто критикують місцеву владу, колаборантів та всіх окупантів,
– зазначив він.
До того ж таких дій буде більше.
Петро Андрющенко розказав, як у Маріуполі місцеві жителі протистоять окупантам: дивіться відео
У Маріуполі проти Росії
Петро Андрющенко повідомив, що Маріуполь ніколи не був таким брудним, як зараз. Окупаційна влада не дбає про місто.
"І в людей відчуття, що втрачати нічого. Усі чекають, коли повернеться Україна", – переконаний він.
За його словами, люди бачать, що Росія тільки бреше і несе за собою руїни, тож довіри вона не викликає.
Сьогодні нормальність життя для маріупольців в Маріуполі асоціюється виключно з Україною,
– зосередив увагу він.
Тож українці намагаються самотужки протистояти окупаційному режиму.
Окупанти ув'язнюють патріотично налаштованих українців
Радник очільника Маріуполя розказав, що окупанти намагаються протистояти українському спротиву й постійно затримують проукраїнських маріупольців.
Один із таких інцидентів потрапив на відео, де українців ув'язнили за відверті вислови проти влади Росії та її режиму. Їх звинувачують в екстремізмі.
Зрозуміло, що вирок буде за це. В окупантів це дуже швидко: днів 5 й будуть мати вирок на руках. Він однаковий – 15 років засудження за українську позицію,
– пояснив він.
За його словами, якщо українця, який підтримує Україну, заарештували й він відмовився співпрацювати із окупантами, то за це отримує максимальне покарання, яке передбачене папером під назвою російський закон.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Окупаційна влада завозить в Маріуполь все більше громадян Росії. Переважно це буряти чи жителі віддалених глибинок, які прямо на вулицях міста ріжуть баранів та займаються стихійною торгівлею. Люди нарікають, що за української влади такого безладу в Маріуполі ніколи не було.
- Водночас росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. У місті помічений рух техніки, утім невеликий. Окупанти займають вичікувальну позицію.
- Також росіяни намагаються убезпечити себе та ховають техінку безпосередньо в домогосподарствах місцевих мешканців, використовуючи їх як "живий щит". Мовиться про ті райони, які близькі до лінії фронту.