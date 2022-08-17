В Мариуполе парень сфотографировался у разбомбленного дома с украинским флагом

В оккупированном Мариуполе люди продолжают верить в возвращение Украины. В сети 17 августа появилось очередное доказательство неповиновения жителей оккупантам. Местный молодой человек сделал фото на фоне разрушенных домов в желто-голубом флаге.

Ранее похожее фото сделал и распространил другой парень на фоне разрушенного драмтеатра Мариуполя. Эти фото обнародовали в мариупольской телеграмме, а также его запостил советник мэра города Петр Андрющенко .

Чтобы выехать из Мариуполя сейчас, нужно 3 – 5 месяцев ждать в очереди, – мэр

Где сфотографировался парень в флаге

На фотографиях видно, что завернулся во флаг своей страны совсем юный мариуполец. Позади него разрушен дом, за которым виднеется узнаваемый вид города.



Парень во флаге в оккупированном россией городе / Фото телегама "Мариуполь Сейчас"

Несокрушимый и непокоренный. Мариупольские юноши не принимают оккупацию и сопротивляются. Вопреки опасности,

– написал Андрющенко.

Он добавил, что именно это и есть настоящее лицо Мариуполя.



Юный патриот не подчинился оккупации россии / Фото телегама "Мариуполь Сейчас"

В Мариуполе оккупанты мобилизуют жителей

русские войска во многих направлениях продолжают нести большие потери. Поэтому для пополнения человеческого ресурса они производят мобилизацию и на оккупированных территориях. Мариуполь не исключение. Там даже рассылают СМС, в которых предлагают заоблачные зарплаты за вступление в ряды армии россии.

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