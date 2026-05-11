Организованного "победобесия" не получилось: Андрющенко о "праздновании" 9 мая в Мариуполе

На оккупированных Россией украинских территориях состоялись мероприятия, посвященные 9 мая. В Мариуполе также пророссийские силы пытались провести соответствующие торжества, однако поддержки у местного населения они не нашли.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, как мариупольцы отреагировали на акции, устроенные в городе 9 мая. Также на Красной площади в Москве состоялся парад без участия военной техники и длился он всего 45 минут.

Как прошел автопробег 9 мая в Мариуполе?

Андрющенко рассказал, что в Мариуполе собирались проводить автопробег к празднованию 9 мая. Его организаторами стали две группы: с одной стороны – военные, казаки, а с другой – пророссийски настроенные мариупольцы.

"Однако им не дали его устроить. Они съехались, а власть официально сказала: "Нельзя, потому что хоть и перемирие, но массово собираться запрещено". И они разъехались по три-пять машин и катались по городу с флагами. Но назвать это организованным "победобесием" нельзя", – отметил руководитель Центра изучения оккупации.

К слову. Как сообщила разведка, россияне планируют на оккупированных территориях юга Украины провести мероприятия "разграбления и деиндустриализации", как и на Донбассе. А именно оккупанты хотят увеличить объем добычи полезных ископаемых – титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита – на 18 месторождениях. Нынешний урожай зерна на оккупированных территориях также планируют вывезти. В то же время Украина, по словам Владимира Зеленского, будет противодействовать этому мародерству.

Также отдельные люди, имеющие пророссийские взгляды, устроили в городе возложение цветов, выставили, по его словам, фотографии погибших оккупантов перед сожженным исполкомом. Это происходит каждый год, потому что в Мариуполе остается примерно 10% пророссийски настроенных местных жителей.

"Всего в этих "торжествах" участвовали несколько тысяч человек, но для создания картинки, чтобы продемонстрировать поддержку населения, этого хватило", – объяснил Петр Андрющенко.

Стоит знать. Экс-президент Мариупольского телевидения, волонтер, общественный деятель Николай Осиченко считает, что парад, состоявшийся в Москве 9 мая, может стать одним из последних "парадов победы". По его мнению, если война будет двигаться такими же темпами, следующем году маршировать по Красной площади уже будет некому. Также Осиченко обратил внимание, что на оккупированных территориях запретили автопробеги, потому что, по его мнению, сейчас излишнее внимание к "победе" опасно.

С другой стороны, как заметил он, все мариупольцы видели кадры из города. В Мариуполе есть точки, где традиционно собирались люди по зову сердца. Но там 9 мая было пусто.

Чем запомнился парад 9 мая в Москве?

Политолог Алексей Курпас заметил, что из-за действий СБУ, которая накануне парада 9 мая запустила дрон почти в центр Москвы, россиянам пришлось сократить парад. По его мнению, нынешняя "нервозность Москвы" была следствием длительной и системной кампании СБУ по истощению противника.

Также военный обозреватель Денис Попович подчеркнул, что парад 9 мая в Москве прошел по сценарию, которого не ожидала Москва. Россиянам пришлось сократить мероприятие из-за возможной атаки украинскими дронами, а также стерпеть указ Зеленского, который позволил проведение парада в Москве. Поэтому Попович не исключил, что после окончания перемирия (оно продлится с 9 по 11 мая), Россия может осуществить большой обстрел Украины.