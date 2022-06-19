В Мариуполе школьники сорвали русское знамя и выбросили

Сопротивление мариупольцев на огромное давление продолжается. Бороться с оккупантами решаются даже школьники.

Российские кафиры уничтожили Мариуполь и превратили его в гетто. Впрочем, даже в таких сложных условиях местное население сопротивляется захватчикам.

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Сопротивление оккупантам от мариупольских школьников

Российские кафиры сделали все для того, чтобы ситуация в Мариуполе была на грани катастрофы. В городе нет пищи и воды, есть большая беда с медикаментами, тела убитых ими украинцев россияне бросают под солнце на улицы и даже выбрасывают на свалки.

Вокруг города расположены "фильтрационные лагеря". Выезд возможен только в сторону России, и то только тем, кто пройдет "фильтрацию". Судьба украинцев, не прошедших "фильтрацию", пока неизвестна. Также известно о принудительной депортации украинцев в Россию.

Впрочем, даже несмотря на это, мариупольцы верят, что в город вернется Украина, а храбрые ВСУ накажут врага за все его преступления.

Будущее поражение россиян в войне понимают даже школьники. Они сорвали русский флаг, выбросили его и напомнили всем, что оккупированные территории – это Украина.

Видео героического школьника из Мариуполя, сорвавшего и выбросившего русский флаг (осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика, парень по понятным причинам не сдерживает своих эмоций по поводу флага оккупантов)

Ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости

Жители Мелитополя рассказали о преступлениях российских кафиров. В частности, известно о массовых похищениях людей , особенно активно они похищали тех, кто сопротивлялся не хотел признавать Мелитополь территорией России. Денег и работы в городе нет, все супермаркеты россияне закрыли. Также они угрожали мирному населению расстрелами.

В Запорожье российские кафиры начали грабить местных фермеров. Сейчас они придумали "схему", по которой воруют треть урожая украинцев. Они ввели "желтые пропуски", которые отдают только за треть урожая.

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