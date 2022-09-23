В оккупированном Мариуполе в школе сдетонировал боеприпас: пострадали дети

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв в школе. Там сдетонировал боеприпас.

По данным Мариупольского городского совета, трагедия произошла вечером 23 сентября. Предварительно известно, что ранены дети.

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В Мариуполе ранены дети

Пожар в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние не известно,

– сообщили в городском совете.

Там также напомнили, что россия продолжает убивать наших детей.

"Такое "качество" разминирования, потому что им безразлична безопасность мариупольцев. Они не считают их людьми", — объяснили наши власти поведение оккупантов.



В Мариуполе сдетонировал боеприпас в школе, ранены дети / Фото Мариупольского горсовета

Оккупанты вывозят детей из Мариуполя и раздают российским семьям

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что только в Мариуполе оккупанты похитили по меньшей мере 500 несовершеннолетних украинцев. По данным оккупантов, говорится о 1300 детях. Известно, что:

вывозят детей со всего Донбасса;

они всех возрастов – от младенцев до подростков;

их по ускоренной процедуре разбрасывают по российским семьям.

Очень трудно понять, как мы будем искать наших детей, особенно детей до 5 лет. Ведь они из-за возраста и стрессов могут быстро забыть свою фамилию, имена родителей,

– сказал советник мэра Мариуполя.

Кроме того, детям еще на временно оккупированном Донбассе дают российское гражданство.

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