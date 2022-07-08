Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он говорит, что почти вдвое увеличилась братская могила у Мариуполя, где хоронят тела, найденные под завалами, однако это не единственная причина.

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По его словам, есть еще одна важная причина – местные власти фиксируют увеличение уровня смертности в Мариуполе по естественным причинам.

По сравнению с довоенным периодом, 24 февраля это увеличение в четыре раза. Если до войны в городе ежедневно умирало от естественных причин около 25 человек, то сейчас цифры те же, хотя население Мариуполя уменьшилось по меньшей мере вчетверо,

– объяснил Андрющенко.

Он подсчитал, что в среднем за полтора-два месяца из-за этого уже погибли не менее 2 тысяч мариупольцев.

Советник мэра говорит, что основная причина – это уже не бомбы, но это точно последствия российской оккупации.

Так как отсутствие работающей медицинской системы, врачей, отсутствие специфических лекарств и вообще ситуация, в которой выживают местные – без воды, с нехваткой пищи – становится понятно, почему смертность растет,

– заметил он.

Андрющенко подчеркнул, что смертность в Мариуполе будет расти, это не последний "скачок". Потому что впереди еще жара и это тоже унесет жизни людей.

"Начнется мор рыбы, которую будут есть голодные люди, то последствия ясны – отравление, инфекционные болезни, дизентерия, все это будет уносить жизнь мариупольцев. И бороться с этим невозможно", – ответил он.

Андрющенко о смертности и "фильтрации" в Мариуполе: видео



К слову, ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе ежедневно по 10 – 15 человек обращаются с симптомами холеры или дизентерии. Они жалуются на диарею, рвоту и головные боли.

В целом, гуманитарная ситуация в Мариуполе не улучшается и остается далеко за отметкой гуманитарной катастрофы. Ситуация с питьевой водой – очень сложная, часть города отрезана от водоснабжения.